Dreijährige Tochter der Ex-Freundin misshandelt: Haftstrafe

Reul: Daten und Schriften bei Verdächtigen beschlagnahmt Bei den Durchsuchungen gegen die islamistische Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidoun haben Ermittler in Nordrhein-Westfalen Datenmaterial, Bücher und Schriften sichergestellt. Der Inhalt werde nun ausgewertet, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Etwa 90 Polizeikräfte hätten am Morgen die Wohnungen eines 50-Jährigen in Münster und eines 48-Jährigen in Bochum durchsucht.