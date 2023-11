Dreierpack: Stefan Kutschke überzeugt gegen Viktoria Köln

Mehr zum Thema

Schneefall auf dem Fichtelberg: Regen im übrigen Sachsen Auf Sachsens höchstem Gipfel, dem 1215 Meter hohen Fichtelberg, ist am Samstag Schnee gefallen. Bis zum Nachmittag seien zwischen drei und fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Wegen der noch warmen Böden werde die weiße Pracht allerdings nicht lange liegenbleiben, sondern wieder wegschmelzen. Schon vor vier Wochen hatte es auf dem Fichtelberg zum ersten Mal in diesem Herbst geschneit.

Gästezahlen in sächsischen Jugendherbergen deutlich erhöht Jugendherbergen hatten in der Corona-Zeit schwer zu kämpfen. Die Übernachtungszahlen in Sachsen waren 2020 um mehr als die Hälfte geschrumpft. Jetzt hat sich die Lage auch dank neuer Angebote deutlich verbessert.