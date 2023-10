Drei Ziegen bringen Motorradfahrerin zu Fall

Eine Motorradfahrerin ist in Berga im Landkreis Greiz mit drei Ziegen zusammengestoßen und gestürzt. Die 38-Jährige sei bei dem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Motorrad sei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Es werde nun geprüft, ob der Besitzer der Ziegen seinen Sicherungspflichten nachgekommen ist.