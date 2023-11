Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, prallten die beiden 58 und 23 Jahre alten Fahrer mit ihren Wagen am Samstagvormittag an einer mit Ampeln geregelten Kreuzung gegeneinander. Das Auto des 23-Jährigen landete durch den Aufprall demnach auf der Seite.

Bei dem Unfall wurde die 62-jährige Beifahrerin des 58-Jährigen den Angaben nach schwer verletzt. Der 58-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen. Auch die 19 Jahre alte Beifahrerin des weiteren Autos wurde leicht verletzt, der 23-jährige Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.