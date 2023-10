Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Landstraße

Durch den Zusammenstoß einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit einem Auto sind im Landkreis Hersfeld-Rotenburg drei Menschen verletzt wurden. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ein 19 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto am Dienstagabend auf einer Landstraße bei Neuenstein in den Gegenverkehr und stieß dort mit der Zugmaschine zusammen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Zugmaschine befanden sich ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau. Die drei Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge entstand zudem ein Sachschaden von geschätzt 25.000 Euro.