Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Autos nahe Waiblingen

Mehr zum Thema

Kabinett billigt Lockerungen von Personalvorgaben für Kitas Wegen des großen Fachkräftemangels will das Land Kitas in Baden-Württemberg erlauben, unter bestimmten Bedingungen von Personalvorgaben abzuweichen. Einer Regierungssprecherin zufolge stimmte das Kabinett am Dienstag der Einführung eines sogenannten Erprobungsparagrafen zu. Nun muss sich der Landtag mit dem Gesetzentwurf befassen.

RTL