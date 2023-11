Drei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Dresden

Mehr zum Thema

Auskunft zeigt Auslastung von Bus und Bahn in Echtzeit an Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) können schon vor der Abfahrt sehen, wie voll ihre Straßenbahnen oder Busse sein werden. Ein entsprechendes automatisches Fahrgastzählsystem sei in die Fahrzeuge eingebaut, wie die DVB am Freitag mitteilten. Die Anzeige bei der Fahrplanauskunft im Internet und als App sei Bestandteil des seit 2020 bei den DVB laufenden Gesamtprojektes zur Verbesserung des ÖPNV. Von den insgesamt gut zehn Millionen Euro Gesamtprojektkosten beträgt der Anteil für die Zählsysteme knapp drei Millionen Euro und wird ebenfalls zu 75 Prozent durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.