Drei Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen auf Einsatzfahrt

Besucherzahlen an Thüringer Theatern steigen wieder In den großen Theater in Thüringen nähern sich die Zuschauerzahlen wieder dem Stand vor der Corona-Krise. Insgesamt haben wir in der Saison 2022/2023 circa 155.000 Zuschauer zu unseren Vorstellungen begrüßen dürfen, erklärt Jens Neundorff von Enzberg, Intendant am Staatstheater Meiningen. Das sind mehr als in der letzten Spielzeit vor Corona.