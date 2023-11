Drei Verletzte bei Unfall: Fahrer flüchtet, stellt sich aber

Mehr zum Thema

Mensch stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs Ein Mensch ist bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe eines Flugplatzes in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hünxe ums Leben gekommen. Ein zweiter Insasse wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr Bottrop mitteilte. Wie ein Sprecher der Polizei in Wesel sagte, dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.