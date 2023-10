Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Mehr zum Thema

Israel-Flagge in Mainz angezündet: Stadt hisst neue Flagge Unbekannte haben eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Mainzer Stadthaus Große Bleiche gerissen und angezündet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung fanden die Reste am Donnerstagmorgen auf dem Boden, wie die Stadt mitteilte. Andere gehisste Flaggen blieben unversehrt.