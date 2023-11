Drei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Mehr zum Thema

Nahost-Demonstrationen in Wetzlar: Fahne sichergestellt In Wetzlar haben nach Angaben der Polizei um die 260 Menschen an zwei gegensätzlichen Versammlungen im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten teilgenommen. Auf der propalästinensischen Veranstaltung Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten versammelten sich am Samstag etwa 200 Menschen, wie ein Sprecher der Polizei Mittelhessen mitteilte. Erwartet worden waren etwa 500 Teilnehmende.

Sieg in Nürnberg: Eintracht-Frauen bauen Erfolgsserie aus Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihre Pflichtaufgabe vor dem Königsklassen-Kracher gegen den FC Barcelona locker gelöst. Die Hessinnen kamen am Samstag in der Bundesliga zu einem 2:0 (1:0)-Sieg beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg und sind seit nunmehr neun Spielen ungeschlagen. Mit 14 Punkten belegt das Team von Trainer Niko Arnautis vorerst den fünften Platz.