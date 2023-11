Drei Verletzte bei Brand in Bonner LVR-Klinik

Bei einem Brand in einer psychiatrischen Klinik in Bonn sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Sie seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr sei gegen 5.00 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage der LVR-Klinik alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es auf einer geschlossenen Station im ersten Stock gebrannt. Das Feuer sei aus noch unbekannter Ursache in einem Bett ausgebrochen. 33 Patienten seien evakuiert und auf andere Stationen gebracht worden. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben des Sprechers schnell löschen.