Drei Tote bei Unfall auf Baustelle in Hamburg 

Rund 60 Einsatzkräfte sind zur Rettung vor Ort. Auch Notfallseelsorger sind im Einsatz. Auch das Kriseninterventionsteam ist nach RTL-Informationen mittlerweile am Unfallort eingetroffen. „Keiner wusste erstmal, was passiert ist“, erzählt Arbeiter Falko Baranowski im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. „Erstmal denkt man an die Verletzten und die Angehörigen. Das hätte ja jedem hier passieren können“, sagt Kollege Manfred Lass laut dpa. Viele Bauarbeiter stehen unter Schock. Bauarbeiter Nico Grubesic: „Jetzt bin ich echt nachdenklich, ob ich hier nochmal auf so ein Gerüst drauf gehe. Ich habe echt Angst jetzt.“ Er habe sofort seine Eltern angerufen, um zu sagen, dass bei ihm alles in Ordnung ist. „Echt komisches Gefühl.“

Lesen Sie auch: Hier übt die Feuerwehr den Ernstfall