Drei Taucher im Einsatz an der gesunkenen „Verity“

Nouripour: Koalition aus CDU und SPD steht für Stillstand Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat die Entscheidung der hessischen CDU zugunsten einer Koalition mit der SPD kritisiert. Ein Grund für den Stillstand in Deutschland seien in den vergangenen Jahren die zahlreichen Großen Koalitionen gewesen, sagte Nouripour am Samstag beim niedersächsischen Landesparteitag der Grünen in Osnabrück. Erst dank der Grünen seien viele wichtige Reformen, etwa bei der Energiewende, angegangen worden. Das zeigt, wie wirksam wir sind, das zeigt, wie relevant wir sind, es zeigt, dass Grün in den Regierungen den Unterschied macht, sagte Nouripour.

3:2 in der Nachspielzeit: Braunschweig gewinnt Kellerduell Durch ein Tor in der Nachspielzeit hat Eintracht Braunschweig ein packendes Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der bisherige Tabellenletzte schlug das neue Schlusslicht VfL Osnabrück am Samstag spät, aber verdient mit 3:2 (1:1). Das Siegtor vor 20 378 Zuschauern erzielte Ermin Bicakcic erst in der achten Minute der Nachspielzeit - und der Treffer wurde danach auch noch minutenlang vom Videoassistenten überprüft. Am Ende feierte Daniel Scherning als dritter Braunschweiger Trainer dieser Saison einen erfolgreichen Einstand - und das ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Osnabrück.