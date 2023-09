Drei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Mehr zum Thema

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Wittlich Bei einem Verkehrsunfall bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet ein Pkw auf der L141 aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Nachgebautes Römerschiff kann Reise nach Cannes fortsetzen Nach einer mehrtägigen Verzögerung kann das nachgebaute römische Handelsschiff Bissula seine Fahrt nach Cannes fortsetzen. Das 16 Meter lange und 5 Meter breite Segelschiff wird an diesem Freitag von Dillingen per Kran auf einen Schwertransporter verladen, wie der Leiter des Projekts, Christoph Schäfer, am Donnerstag mitteilte. Von dort soll ein Lastwagen das Schiff in der Nacht auf Montag an die französische Mittelmeerküste transportieren.