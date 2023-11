Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr

Mehr zum Thema

Mann duscht in Arzt-Bereitschaftszimmer: Polizei ermittelt Ein Mann ist auf der Suche nach einer Gelegenheit zum Duschen in einem Arzt-Bereitschaftszimmer in einer Klinik in der Oberpfalz fündig geworden. Eine Ärztin des Klinikums in Weiden habe erst den Sicherheitsdienst und dann die Polizei verständigt, als sie in dem Zimmer fremde Kleidung entdeckte und merkte, dass jemand die Dusche benutzt, teilte die Polizei mit. Als die Beamten am Mittwochabend ins Zimmer kamen, habe der Mann erklärt, dass er geduscht habe und nun in dem Raum schlafen wollte.

Drei Jahre Haft für Angriff in Augsburger Innenstadt Weil er am Silvestertag des vergangenen Jahres einen Mann ins Koma geprügelt hat, muss ein 19-Jähriger für drei Jahre in Haft. Das Amtsgericht Augsburg verurteilte den Mann am Donnerstag nach Jugendstrafrecht, weil er dem 44-jährigen Opfer am Augsburger Königsplatz einen schweren Faustschlag gegen den Kopf verpasst hatte. Ein zweiter Täter, der ebenfalls auf das Opfer eingeschlagen hatte, wurde verwarnt und muss an einem Anti-Aggressions-Training teilnehmen.