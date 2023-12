Drei Schwerverletzte bei Verpuffung auf Campingplatz

Mehr zum Thema

Explosion auf Autobahnbaustelle in Oberfranken In Oberfranken ist es auf einer Autobahnbaustelle an der A3 zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei. Einzelne Teile sollen bis zu 40 Meter weit geflogen sein. Ein Arbeiter entdeckte am Freitagmorgen bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) einen durch die Explosion beschädigten Container an der Baustelle und rief die Polizei. Was genau die Explosion in der Nacht auf Freitag ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der Schaden im sechsstelligen Bereich befinden.

