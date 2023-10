Drei Schwerverletzte bei Unfall an roter Ampel

Mehr zum Thema

62-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn Ein Radfahrer ist in Dortmund von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 62-Jährige habe am Dienstagmorgen eine Straße mit seinem Fahrrad überquert, teilte die Polizei am Abend mit. Der Fahrer der herannahenden Straßenbahn leitete den Angaben zufolge noch eine Bremsung ein, doch die Bahn erfasste den 62-Jährigen und schleifte ihn einige Meter mit. Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Drogenplantage in Euskirchen ausgehoben: Zwei Festnahmen Die Polizei hat eine Drogenplantage in Euskirchen mit mehreren Hundert Pflanzen ausgehoben. In der Halle wurde am Dienstag zudem umfangreiches Equipment sichergestellt, wie die Polizei berichtete. Auch Drogenspürhunde seien eingesetzt worden. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bonn vollstreckt. Zwei tatverdächtige Männer wurden den Angaben zufolge vorübergehend festgenommen.