Drei Monate Swinetunnel: Touristen nutzen neuen Anfahrtsweg

Seawolves misslingt Saisonstart: Niederlage in Crailsheim Den Rostock Seawolves ist nach dem Erstrunden-Aus im Pokal auch der Start in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga missglückt. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held musste sich am Freitagabend im Auftaktspiel bei den Hakro Merlins Crailsheim mit 81:85 (35:39) geschlagen geben. Bester Werfer der Rostocker war Tyler Nelson (22 Punkte).

Backhaus zu Wismarbucht: Keine komplette Munitionsbergung Beim Pilotprojekt zur Munitionsbergung in der Wismarbucht werden im kommenden Jahr nicht alle Altlasten aus dem Krieg dort beseitigt. Das hat Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag klargestellt. Vielmehr handelt es sich um Vorarbeiten, bei denen es darum geht, Erkenntnisse und Erfahrungen zum Zustand der Munition, zu geeigneten Bergungstechnologien und zum Umgang mit größeren Munitionsmengen zu erhalten, erklärte er in Schwerin. Es handelt sich um einen ersten wichtigen Schritt, dem noch viele weitere Kraftanstrengungen folgen müssen.