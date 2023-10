Drei Monate altes Baby bei Unfall bei A25 leicht verletzt

Ein drei Monate alter Säugling ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Allermöhe leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer eines Transporter nach links auf die Autobahn abbiegen und war dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. In dem Auto saßen ein Ehepaar und ihr dreimonatiges Baby. Der Vater und das Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Mutter sowie die sieben im Transporter sitzenden Menschen blieben den Angaben zufolge unverletzt. Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes hätten die Ermittlungen aufgenommen, sagte der Sprecher.