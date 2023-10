Drei Menschen vergiftet: Zwölf Jahre Haft gefordert

Mehr zum Thema

Verunglückter Schwertransporter verursacht Sperrung auf A2 Ein Unfall mit einem Schwertransporter hat eine Sperrung der Autobahn 2 bei Braunschweig verursacht. Der Wagen, der einen Flügel für eine Windkraftanlage geladen hatte, sei in der Nacht auf den Freitag von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Für die Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Braunschweig-Ost in Richtung Berlin gesperrt werden.