Drei Menschen bei Zimmerbrand in Neuenstein verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuenstein (Hohenlohekreis) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte dort am Freitagabend ein Vorhang Feuer gefangen.

Hausbewohner bemerkten am Freitagabend Rauch im Treppenhaus und hörten in der betroffenen Wohnung den Rauchmelder piepsen. Sie verständigten die Feuerwehr und den Mieter der Wohnung, der gerade nicht zuhause war. Als dieser zurückkehrte, rettete er eine Katze aus der Wohnung. Die Feuerwehr löschte in der Wohnung einen brennenden Vorhang. Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hatte, konnten außer dem Mieter der Brandwohnung alle Bewohner zurückkehren. Zum Schaden und zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.