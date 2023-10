Drei Menschen bei Küchenbrand in Düsseldorf verletzt

Mehr zum Thema

60-Jähriger unter eigenem Auto eingeklemmt: Schwer verletzt Ein 60-Jähriger ist in Witten von seinem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann aus seinem Wagen gestiegen, um die Bremse seines Fahrzeuganhängers zu lösen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich habe sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße in Bewegung gesetzt und sei rückwärts gerollt. Den Angaben zufolge wurde der 60-Jährige am Freitag von der geöffneten Fahrertür getroffen, stürzte zu Boden und wurde unter dem Vorderrad des Autos eingeklemmt. Zeugen hätten den schwer verletzten Mann befreit. Er kam in ein Krankenhaus.

Pedelecfahrer von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt Beim Überqueren der Fahrbahn ist ein 74-jähriger Pedelecfahrer in Kleve von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei vom Radweg unvermittelt nach links auf die Straße gefahren, um diese zu überqueren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei es am Samstag zur Kollision mit dem Wagen eines 58-Jährigen gekommen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der 74-Jährige sei in ein Krankenhaus in den Niederlanden gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt.