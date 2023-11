Drei Männer überfallen Wettbüro in Leipzig

Mehr zum Thema

Junge Talente für Robert-Schumann-Wettbewerb gesucht Zum internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb erwartet die Stadt Zwickau im kommenden Jahr wieder junge Talente in den Fächern Klavier und Gesang. Nachwuchsmusiker aus aller Welt können sich dafür bis zum 15. Februar bewerben, wie die Stadt am Montag mitteilte. Der Wettbewerb selbst findet vom 6. bis 16. Juni statt. Zuvor ist erstmals auch ein Dirigenten-Meisterkurs geplant. Dabei sollen selten aufgeführte chorsinfonische Werke Schumanns erarbeitet werden, die dann beim Eröffnungskonzert des Wettbewerbs erklingen. Bei einem chorsinfonischen Werk werden Orchester und Chor gemeinsam dirigiert.

Polizei ermittelt zum Tod eines Mannes in Pirna Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Pirna ermittelt die Polizei zu den näheren Todesumständen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage. Nähere Angaben zur Identität des Toten wollten die Ermittler noch nicht preisgeben. Der Mann war am Sonntagnachmittag leblos gefunden worden, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Über den Fall hatte zuvor das Internetportal Tag24 berichtet.