Drei Männer nach Angriff auf 22-Jährigen in U-Haft

Nach einem handfesten Streit zwischen fünf Männern mit einem Schwerverletzten in Bad Langensalza sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Verdacht des versuchten Totschlags gegen sie habe sich erhärtet, teilte die Polizei in Nordhausen am Mittwoch mit. Das Amtsgericht Mühlhausen habe Haftbefehl gegen die 34 und 35 Jahre alten Männer erlassen. Bei der Auseinandersetzung am späten Sonntagabend war ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Er hatte Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitten, die zunächst als lebensgefährlich eingestuft wurden, inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr. Ein 31-Jähriger war zudem leicht verletzt worden.