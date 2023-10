Drei junge Männer lösen Polizeieinsatz aus

Mehr zum Thema

Norwegens Kronprinzenpaar besucht Deutschland Die norwegischen Thronfolger Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (beide 50) stehen vor einem Deutschlandbesuch. Für Haakon stehen zunächst am 6. und 7. November München und am 7. und 8. November Hamburg auf dem Programm. In Berlin wird Mette-Marit am 8. und 9. November dazustoßen, wie die norwegische Botschaft in Berlin am Donnerstag bekanntgab.

Bau der Hochschule für Finanzbeamte zieht sich hin Derzeit werden bayerische Finanzbeamte in Herrsching am Ammersee ausgebildet. In ein paar Jahren wird ihre Hochschule ins oberfränkische Kronach umziehen. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist langwierig.