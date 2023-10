Drei Jugendliche bei Feuer in Wohnung verletzt

Mehr zum Thema

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B105 Bei einem Unfall auf der B105 in Höhe Gelbensande nahe Rostock sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 52 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto am Freitagnachmittag ungebremst auf den vor ihm fahrenden Wagen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er habe dann in den Gegenverkehr gelenkt - vermutlich um einen Aufprall zu verhindern. Dabei sei sein Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Sowohl der 52-Jährige als auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkws kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Sohn von Rapper Marteria veröffentlicht ersten Song Der Sohn des Rappers Marteria tritt weiter in die Fußstapfen seines Vaters und hat am Freitag einen ersten Song veröffentlicht. Unter dem Künstlernamen Luzey rappt der 16-Jährige, der bürgerlich Louis heißt, in Zu spät unter anderem: ich sah Papa auf der Bühne und dachte, das könnte ich sein. Auf Luzeys Instagram-Profil reagierte Marteria (40, bürgerlicher Name Marten Laciny) mit Herz-Symbolen.