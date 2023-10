Drei Jahre nach Räumung von „Liebig 34“ Randale auf Straße

Mehr zum Thema

Autos in Tiefgarage in Treptow brennen: Wohnhaus evakuiert In einer Tiefgarage in Berlin-Treptow haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos gebrannt. Alle Bewohner des mehrgeschossigen Gebäudekomplexes an der Ecke Puschkinallee und Elsenstraße mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden in einem Bus betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr sprach von 35 Menschen, die betreut worden seien. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen.