Drei Jahre Corona-Forschung: „brauchen noch mehr Wissen“

Mehr zum Thema

TK-Studie: Weniger Antibiotika bei Erkältungen Bei Erkältungen verschreiben Niedersachsens Ärzte immer weniger Antibiotika. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Vergangenes Jahr bekamen demnach bei einer Erkältung rund 8 Prozent der 457.000 erwerbstätigen TK-Versicherten in Niedersachsen Antibiotika. Im Jahr 2014 seien es noch 32,5 Prozent gewesen.

Kramaric fehlt Hoffenheim wahrscheinlich in Bremen Die TSG 1899 Hoffenheim muss im Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen voraussichtlich auf ihren Spielmacher Andrej Kramaric verzichten. Andrej hat wegen seiner Oberschenkelprellung noch nicht ins Training einsteigen können und ist fraglich für Samstag, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Partie des Tabellensechsten (18.30 Uhr/Sky). Der kroatische Nationalspieler hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt, davon drei bei Elfmetern.