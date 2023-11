Drei Festnahmen nach antisemitischer Beleidigung

Mehr zum Thema

Regen und Gewitter zum Wochenbeginn in Hessen Zum Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Hessen auf starke Schauer und vereinzelte Gewitter einstellen. Der Montag bringt zudem mäßigen bis starken Wind und Temperaturen zwischen maximal 10 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

RTL

Tausende Teilnehmer auf Pro-Palästina-Demos in Bayern Tausende Menschen haben am Wochenende auf Demonstrationen in Bayern Position für die Palästinenser bezogen. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich, allerdings kam es zu einzelnen Anzeigen