Drei Fahrzeuge kollidieren auf B104 - vier Verletzte

Mahnung zur Wachsamkeit bei rechtsradikalen Positionen Mit einer Andacht ist am Donnerstag in Travemünde die Landessynode der Nordkirche eröffnet worden. Zum Auftakt ging Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt auf die wachsende Zustimmung zu rechtsradikalen und völkischen Positionen in der Bevölkerung ein.

September ungewöhnlich warm und trocken Der September in Mecklenburg-Vorpommern war in diesem Jahr laut der Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ungewöhnlich warm. Mit einer Mitteltemperatur von 17,6 Grad Celsius wurde der bisher wärmste September im Bundesland verzeichnet. Außerdem war der Monat mit 29 Litern Niederschlag pro Quadratmeter laut vorläufigen Zahlen des DWD vom Freitag besonders trocken. Mit 240 gemessenen Sonnenstunden war der September 2023 zudem der zweitsonnigste September seit 1959.