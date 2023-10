Drei Demos zum Nahost-Konflikt am Samstag geplant

Mehr zum Thema

Zwei Demos zum Nahost-Konflikt am Samstag geplant In Dresden finden am Samstag zwei Demonstrationen zum Nahost-Konflikt statt - eine für Solidarität mit Israel und eine weitere mit dem Motto Frieden für Palästina. Beide Veranstaltungen beginnen nach Informationen der Stadt am Nachmittag fast zeitgleich auf der Prager Straße. Für die Solidemonstration mit Israel haben die Veranstalter 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Zur Demonstration für Frieden in Palästina sind 500 Menschen angekündigt worden. Die Polizei wird die Versammlungen begleiten. Innenminister Armin Schuster (CDU) hatte deutlich gemacht, dass Hamas-Jubel auf Sachsens Straßen nicht geduldet werde.