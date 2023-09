Drei Autos stoßen auf Autobahn A2 zusammen: Fahrerflucht

Mehr zum Thema

Softairwaffe in Schule: Polizei prüft nach Einsatz Rechnung Der Polizei-Großeinsatz in einem Osnabrücker Schulzentrum könnte für einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen teuer werden. Eine Inrechnungstellung der entstandenen Kosten wird derzeit geprüft, teilte die Polizei am Freitag mit.