Drei Autos stoßen auf A2 zusammen - Verursacher fliehen

Heiterer Tag mit bis zu 27 Grad in Sachsen-Anhalt erwartet Der Donnerstag wird heiter und warm in Sachsen-Anhalt. Dabei bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 27 Grad, im Harz zwischen 19 und 24 Grad.