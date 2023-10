Drei Autos kollidieren auf der B188: Vier Verletzte

Mehr zum Thema

Mehr Abschiebungen und freiwillige Ausreisen als im Vorjahr Aus Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr schon mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben worden als 2022. Bis zum Stichtag 24. Oktober habe es insgesamt 441 Abschiebungen gegeben, nach 348 im gesamten Vorjahr, teilte das Innenministerium mit.