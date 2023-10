Dreesen: Vertragsgespräche mit Neuer „in aller Ruhe“

Mehr zum Thema

FC Bayern will Musiala „möglichst lange“ halten Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen würde Nationalspieler Jamal Musiala gerne lebenslang an die Münchner binden. Ich würde es mir sehr wünschen, sagte der 56-Jährige am Sonntagabend in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks. Jamal ist heute schon ein fantastischer Fußballspieler. Er hat so unglaubliche Anlagen, mit so viel weiteren Möglichkeiten, sich immer noch weiter zu verbessern - wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten, sagte Dreesen über den 20-Jährigen.