Für die Zuschauer galten Jalil und Anna-Carina Woitschack eigentlich als absolutes Verräter-Dreamteam. Doch dann wendet sich das Blatt. Jalil misstraut ihr, Anna-Carina wehrt sich, die Verbündeten werden zu Feinden. Unmittelbar nach seiner Verbannung meint der Rapper im Interview: „Meine Strategie war ein bisschen leichtsinnig. Ich glaube, ich habe in dem Moment zu schnell reagiert.“

Seine Meinung zu Verräterin Anna-Carina ändert sich aber nicht: „Ich hatte das Gefühl, dass sie eine Person ist, die sehr zwiespältig ist und die sehr, sehr schwer zu lesen ist. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass sie mich früher oder später in die Pfanne hauen will.“ Das ändert aber nichts daran, dass er sie nicht für eine gute Spielerin hält. „Ich glaube, dass sie definitiv eine Chance auf den Sieg hat [...] Es kommt jetzt drauf an, wie sie sich anstellt“, so Jalil.