Am Dienstag (10.Oktober) hören Zeugen in der Nähe der italienischen Provinz Ferrara einen „gewaltigen Knall“, dann regnet es Trümmerteile: „Daraufhin haben wir sofort die Behörden alarmiert", sagte ein Augenzeuge gegenüber italienischen Medien. Die Einsatzkräfte starten sofort eine große Suchaktion nach den Passagieren. Kurze Zeit später, traurige Gewissheit: Taucher finden die Leiche des niederländischen Bankers Philip ter Woort. Die Suche nach dem Piloten dauert noch an.

