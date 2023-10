Drägerwerk optimistisch: Mehr Umsatz im dritten Quartal

Mehr zum Thema

A23 zwischen Elmshorn und Tornesch doch nicht gesperrt Die für das Wochenende geplante Sperrung der A23 nordwestlich von Hamburg ist abgesagt worden. Für die vorgesehene Instandsetzung der Fahrbahndeckschichten zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch passe das angesagte Wetter nicht, teilte die Autobahn Nord GmbH am Dienstag mit. So seien dafür die Temperaturen zu niedrig und die Winde zu stark; die Arbeiten seien jedoch nur bei trockener Witterung möglich. Die Instandsetzung soll nun im Frühjahr 2024 fortgesetzt werden. Ursprünglich sollte die A23 in Richtung Heide zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 5.00 Uhr, für die Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Die Fahrbahndecke muss saniert werden, weil sie in dem genannten Abschnitt Mängel aufweist.

Duo wirft Palette auf S-Bahngleise: Schnellbremsung Weil zwei Menschen eine Holzpalette von einer Brücke auf die Gleise der S-Bahn in Hamburg geworfen haben, musste der Lokführer einer S-Bahn mit 350 Menschen an Bord schnell stark bremsen. Das Überfahren der Palette habe der Mann am Montagabend jedoch nicht verhindern können, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch die Schnellbremsung niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten an der S-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee die S-Bahn verlassen.