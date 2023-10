Drägerwerk mit mehr Umsatz und Gewinn

Mehr zum Thema

Arbeiten für S21-Verlängerung dauern länger als geplant Die Arbeiten zur Verlängerung der S21 bis Kaltenkirchen im Kreis Segeberg werden länger dauern als geplant. Statt Ende 2025 soll die Strecke erst Ende 2028 in Betrieb gehen, teilte die AKN Eisenbahn am Montag mit. Hauptgrund sind Lieferprobleme bei einem Umrichterwerk. Die Corona-Pandemie und der Überfall Russlands auf die Ukraine hätten die Lieferketten beeinträchtigt.