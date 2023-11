Drache verfängt sich in Oberleitung: S-Bahn fährt nicht

Mehr zum Thema

Söder wirft Huml raus - Beißwenger wird Minister Der Schwabe Eric Beißwenger soll als Europaminister im Kabinett von Markus Söder die bisherige Amtsinhaberin Melanie Huml ablösen. Zudem wird die bisherige Digitalministerin Judith Gerlach (alle CSU) Gesundheitsministerin, wie Söder nach Angaben von Teilnehmern am Mittwoch in der Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag mitteilte.