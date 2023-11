DOSB schließt Dialogforen für Olympia-Bewerbung ab

Mehr zum Thema

Unfall mit Gefangenentransport der Polizei: Drei Verletzte Ein Gefangenentransporter der Polizei ist in Berlin-Fennpfuhl im Einsatz mit einem Auto zusammengestoßen. Der Polizeiwagen war mit Blaulicht auf der Landsberger Allee in Richtung Osten unterwegs, als er an der Kreuzung Weißenseer Weg gegen das Auto eines 38-Jährigen prallte, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.