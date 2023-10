Doppelt sparen: Smarte Energiesparprodukte am Prime Day

In der kalten Jahreszeit ist Heizen unumgänglich – und um den Energieverbrauch zu kontrollieren, ist eine Lösung erforderlich. Ein Heizkörperthermostat ermöglicht die individuelle Temperaturregelung für jeden Raum. Das WiFi Starter Kit V3+ von Tado beinhaltet alles, was benötigt wird, um in die Welt des Energiesparens einzusteigen.

Controller-Modi: Google Nest, Amazon Alexa, Apple Siri

Google Nest, Amazon Alexa, Apple Siri Kompatibel: mit 97 Prozent aller thermatischen Heizkörperventile

mit 97 Prozent aller thermatischen Heizkörperventile Besonderheiten: Timer, Kurzbefehlssystem, Geofencing