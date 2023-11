Doppelhaushalt mit Ungewissheiten: Parteien für Verschiebung

Mehr zum Thema

Rettungseinsatz an Schule: Schüler klagen über Atemprobleme Bei einem Großeinsatz an einer Gesamtschule in Neubrandenburg wegen zahlreicher Atemwegsbeschwerden von Schülern haben Rettungsteams und Ärzte am Mittwoch 47 Kinder untersucht. Drei Kinder seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Elf Schüler seien nach der Untersuchung ohne Beschwerden entlassen worden. 33 Kinder mit Symptomen seien durch die Ärzte an die Eltern mit entsprechenden Handlungshinweisen übergeben worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es die Atemwegsbeschwerden in zwei Klassenräumen sowie in einigen Flurbereichen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.