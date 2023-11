Donau-Ries lässt Straßenkatzen in zwei Gemeinden kastrieren

Mehr zum Thema

Bauarbeiter stürzt mehrere Meter tief und stirbt Ein 55-Jähriger ist bei Bauarbeiten auf dem Nürnberger Messegelände von einer Treppe in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wieso der Mann am Donnerstag zu Fall kam, war bislang unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei anschließend durch das Treppenauge etwa vier Meter tief gefallen. Kurz darauf erlag er seinen Kopfverletzungen. Nun ermittelt die Kripo.

Europa-Unwetter zehren an Allianz-Gewinn Die schweren Unwetter in Slowenien, Österreich und Italien haben dem Versicherer Allianz im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Insgesamt kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern fast 1,3 Milliarden Euro und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in München mitteilte. Der operative Gewinn brach daher um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro ein. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz jedenfalls weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro einzufahren.