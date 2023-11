Dolphins-Quarterback: Nie leicht gegen Mahomes

Die Miami Dolphins erwartet am Sonntag beim ersten NFL-Spiel in Frankfurt eine besondere Herausforderung - mit Meistertitel und Starpower. Doch die Dolphins sind vorbereitet.

Der Quarterback der Miami Dolphins sieht in der Begegnung mit dem Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) eine große Herausforderung. Es ist nie leicht, gegen Pat anzutreten, sagte Quarterback Tua Tagovailoa in Frankfurt über den Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes. Aber es ist nicht so, dass ich gegen ihn spiele oder er gegen mich. Es ist unsere Offensive gegen ihre Defensive, unsere Defensive gegen ihre Offensive. Darauf habe sich das Team von Chefcoach Mike McDaniel vorbereitet.

Am Ende des Tages wollen wir einen Punkt mehr als das andere Team erzielen. Wir werden sehen, was am Sonntag passiert, sagte Tagovailoa. Bei der bisherigen Saisonbilanz sind beide Teams gleichauf: Nach den ersten acht Wochen verzeichneten sie jeweils sechs Siege und zwei Niederlagen. Sowohl die Dolphins als auch die Chiefs gehören zu den Spitzenteams und Titelkandidaten der amerikanischen Profiliga NFL.

Auf die Fans freue sich Tagovailoa besonders. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland American Football gucken. Ich würde gerne wissen, wofür sie anfeuern. Ob es ein Field Goal ist oder etwas anderes? Haben sie Gesänge?, rätselte der 25-Jährige. Bis zum Spiel müsse er nach dem Flug jedoch zunächst noch etwas Schlaf nachholen. Dafür hat er mehr Zeit als die Chiefs, die erst am Freitag zu Terminen erwartet werden.