Dokumentation Obersalzberg: Im Schnitt 1200 Besucher am Tag

Knapp 40.000 Menschen haben die Dokumentation Obersalzberg in Berchtesgaden innerhalb des ersten Monats nach der Wiedereröffnung besucht. Im Durchschnitt waren damit rund 1200 Besucherinnen und Besucher pro Tag in der neuen Ausstellung, wie die der Lern- und Erinnerungsort am Dienstag mitteilte.

Die Ende September nach fast zwei Jahren Schließzeit neu eröffnete Dauerausstellung Idyll und Verbrechen soll die enge Verbindung des Obersalzbergs mit den Massenverbrechen des Nazi-Regimes aufzeigen. Sie setzt sich den Angaben zufolge mit zahlreichen Objekten und multimedialen Elementen mit dem scheinbaren Gegensatz zwischen idyllischer Berglandschaft einerseits und den Schrecken der NS-Herrschaft andererseits auseinander und erzählt vom Schicksal der Opfer.

Adolf Hitler verbrachte etwa ein Viertel seiner Regierungszeit im Berghof als Zentrum des Führersperrgebiets, fünf Gehminuten von der heutigen Dokumentation entfernt. Dort entschied der Diktator im Kreis enger Vertrauter über Verfolgung, Krieg und Völkermord.

Die Dokumentation Obersalzberg betreibt seit 1999 die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, sie zählt dabei zu den bundesweit und international bedeutenden Einrichtungen.