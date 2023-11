documenta-Geschäftsführer: Kunstfreiheit gilt weiterhin

Mehr zum Thema

Schüsse auf Auto: Insasse leicht verletzt In der Nacht zum Freitag soll ein Mann in Wiesbaden auf ein mit mehreren Menschen besetztes Auto geschossen haben. Ein 29-jähriger Insasse des Wagens erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Zeugen hatten den Angaben zufolge nahe einer Sportbar im Stadtteil Biebrich mehrere Schüsse gemeldet. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der 41-Jährige habe Verletzungen gehabt und kam daher in ein Krankenhaus. Woher diese stammten, sei nicht bekannt. Die Hintergründe der Tat waren der Polizei zunächst unklar.

Mehrere Millionen Euro Schaden nach Saunabrand Ein Saunabrand in einem Hallenbad im Wiesbadener Stadtteil Kostheim hat einen geschätzten Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Die Folgen des am 17. Oktober ausgebrochenen Feuers, das am Saunaofen der Innensauna entstanden sein soll, erwiesen sich damit als deutlich schwerwiegender und weitreichender als erhofft, wie die Stadt Wiesbaden am Freitag mitteilte.