Mit Brezeln: Patriots-Coach vor „einzigartigem“ Spiel Das zweite Frankfurt-Spiel der NFL steht an. Die New England Patriots treffen auf die Indianapolis Colts. An seine Ex-Profis aus Deutschland richtet Patriots-Coach Belichick einen besonderen Gruß.

Nouripour kann Pläne für Schwarz-Rot nicht verstehen Grünen-Chef Omid Nouripour hat mit Unverständnis auf die Entscheidung der Hessen-CDU reagiert, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Die Entscheidung der hessischen CDU, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Grünen aufzugeben, ist für mich nicht nachvollziehbar, erklärte Nouripour, der seinen Wahlkreis in Frankfurt hat, am Freitag in Berlin. Die CDU regiert seit rund einem Jahrzehnt in Hessen mit den Grünen. Nach der Landtagswahl im Oktober will sie nun aber mit der SPD über eine neue Koalition verhandeln, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mitteilte.