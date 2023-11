Doch keine Explosion in Haus: Brand durch Heizgerät?

Ein Fachwerkhaus in Halberstadt wird umgebaut. Am Donnerstagmorgen kommt es zu einem Unglück. Ein Mensch stirbt, zwei werden verletzt. Zunächst ist von einer Explosion die Rede, doch das bestätigt sich nicht.

Bei dem Unglück in einem unbewohnten Haus in Halberstadt mit einem Toten und zwei Verletzten hat es sich doch nicht um eine Explosion gehandelt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein mit Gas betriebenes Heizgerät ursächlich für ein Brandgeschehen war. Dass es zu einer Explosion kam, bestätigte sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Zunächst hatte es geheißen, es habe eine Explosion gegeben. An dem Fachwerkhaus werden Bauarbeiten durchgeführt.

Bei dem Arbeitsunfall wurden der Polizei zufolge ein 55-Jähriger leicht und ein 47-Jähriger schwer verletzt. Bei dem Getöteten handele es sich um einen 52 Jahre alten Mann.

Was genau die Brandursache war, soll die Kriminalpolizei klären. Laut Angaben der Feuerwehr ist das betroffene Gebäude nicht in seiner Substanz beeinträchtigt, so die Polizei. Dementsprechend bestehe nach aktuellen Informationen keine Gefahr für umliegende Gebäude.